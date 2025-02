Buzz. Ce vidéaste passionné qui a travaillé pour Netflix est revenu vivre dans le Cotentin

A Cherbourg, lors de la cérémonie des vœux de la mairie, une vidéo de la ville a été présentée aux invités, intitulée "L'essentiel demeure". Un travail signé François Dourlen. Ce vidéaste passionné est né à Cherbourg. Après plusieurs années d'exil volontaire, il a décidé de revenir dans le Cotentin pour exercer son métier.

Vous êtes arrivé à ce métier un peu par hasard, quel a été votre parcours ?

"A l'origine j'étais professeur, j'ai fait une fac d'histoire. Comme pour beaucoup, ça a commencé un peu par hasard : j'avais acheté un petit appareil photo reflex et je prenais quelques clichés pendant mes balades dans le Cotentin. En les partageant, ça a fait le buzz sur Internet. Puis il y a 5 ans, j'ai voulu me mettre à la vidéo, là aussi ça a commencé par un essai de film pendant des vacances à Cuba. Comme beaucoup, j'ai appris en regardant des centaines de tutos sur YouTube. Nouveau buzz, de fil en aiguille j'ai rencontré des producteurs de cinéma et comme ça, j'ai pu travailler pour Disney, Netflix ou encore Marvel. C'est à la fois fou et classique."

A l'origine professeur d'histoire, François Dourlen est devenu réalisateur de films. Il a notamment réalisé "L'essentiel demeure", une vidéo de la ville de Cherbourg. - François Dourlen

Quelles sont les images que vous préférez capturer ?

"J'adore filmer des gens qui bossent. Leurs gestes sont beaux mais j'essaye de les mettre en valeur et de les rendre encore plus beaux : les cuisiniers par exemple, j'ai pu suivre aussi la fabrication de la Tara Polar Station à Cherbourg, des savoir-faire complètement différents mais je les trouve incroyables. Et une deuxième chose : j'aime mettre en valeur des territoires et des régions, ce que j'ai fait avec le Cotentin, avec Cherbourg, je le fais aussi souvent pour des domaines, pour la Région Normandie."

François Dourlen : "Le Cotentin, c'est un choix viscéral pour moi." Impossible de lire le son.

On voit souvent le Cotentin dans vos films, pourquoi ?

"Le Cotentin, c'est un territoire dont je suis tout simplement amoureux. Quand j'étais prof, j'ai habité en dehors de la Normandie, en région parisienne. Vivre ici, pour moi, c'est un choix viscéral, je me suis battu pour revenir. C'est toujours une logistique pour les transports quand je travaille ailleurs, mais la région m'inspire, elle est belle. J'ai des paysages splendides sous les yeux, j'ai des outils qui permettent de les rendre encore plus beaux dans les mains, l'équation est assez simple !"

"Revenir vivre à Cherbourg est un choix viscéral pour moi, je me suis battu pour revenir !" - François Dourlen

Le réalisateur de vidéos n'a pas fini de nous émerveiller : il a toujours de nouveaux projets en tête. En 2025, il part quelques semaines sur la goélette Tara pour suivre le navire en mission.