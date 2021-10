Coup de coeur Just Hits de la semaine : Some Nights de Fun

Fermez les yeux et écoutez "Some Nights" de Fun. Frissons, harmonies vocales. C'est le 2e album d’un des groupes phares de l’écurie Fueled by Ramen, produit par Jeff Bhasker (Kanye West, Jay-Z, Alicia Keys, Beyonce, Drake.