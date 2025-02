Télévision. D'une école pour sirènes à l'île de Koh-Lanta : découvrez Pauline l'insolite Normande ce soir à la télé

"C'est un rêve de gosse qui se réalise, a-t-elle confié sur son compte Instagram. Depuis des années, mes proches me disent que j'ai l'âme d'une aventurière, et cette fois, c'est vrai : je pars affronter la jungle, la faim et… des candidats redoutables !" Pauline se dévoile dans un portrait attachant, qui va nous donner envie de crier derrière notre télé pour la soutenir.

A visionner ici !

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Pô Line (@mamansportive)

Une pro du "mermaiding" qui sait nager avec les requins

Pauline n'est pas une aventurière comme les autres. Avant de plonger dans l'aventure Koh-Lanta, elle passait déjà ses journées… dans l'eau ! Spécialiste du mermaiding (oui, la nage en costume de sirène), elle enseigne cette discipline encore méconnue dans sa propre école près d'Ajaccio. Même si, "ce n'est pas encore très démocratisé ici", explique-t-elle.

Autant dire que les épreuves aquatiques ne lui font pas peur ! Par contre, elle risque d'être un peu déçue si la survie sur l'île ne comprend pas de nageoire pailletée.

Une Normande dans l'équipe du Sud ?

Surprise : malgré son ADN 100% normand, Pauline défendra les couleurs du Sud dans cette saison explosive. Un grand écart géographique qui ne l'empêchera pas de rallier le public de Coutances, prêt à l'encourager depuis le bocage normand.

Cette sportive dans l'âme sait que l'aventure sera un vrai défi, mais elle compte bien jouer de son énergie débordante et de sa bonne humeur légendaire. "Passionnée de voyage, de nature, de sport et de défis… aventurière dans l'âme, j'aime repousser mes limites, me dépasser" : on a hâte de la découvrir.

Objectif : gagner, évidemment

Dans son post Instagram, Pauline l'affirme : elle n'est pas là pour faire de la figuration. Aventurière dans l'âme, elle veut repousser ses limites et prouver que tout est possible avec de la détermination. Et vu son énergie, on parie déjà qu'elle risque de secouer la tribu !

Rendez-vous le 25 février sur TF1 pour suivre les aventures de la sirène normande devenue reine de la survie.