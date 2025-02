Musique. Un record historique pour Robbie Williams grâce à la bande originale de "Better Man"

Robbie Williams a récemment égalé un record historique détenu par les Beatles en plaçant son 15ᵉ album solo, la bande originale de son biopic Better Man, en tête des charts britanniques. Cette réalisation le met à égalité avec les Beatles, qui comptent également 15 albums numéro un au Royaume-Uni.

Un biopic audacieux mais un succès mitigé

Le film Better Man retrace l'ascension de Robbie Williams, de ses débuts avec le groupe britannique de pop Take That, à sa carrière solo triomphante. L'une des particularités notables du biopic est la représentation du chanteur par un chimpanzé en images de synthèse, une idée originale qui a suscité de la curiosité. Cependant, malgré une attente importante, le film n'a pas rencontré le succès escompté à l'international.

Une bande originale plébiscitée

Si le film a divisé, sa bande originale a, en revanche, connu un véritable succès. Revisitant les plus grands tubes de Robbie Williams comme Rock DJ, Feel et Angels, l'album a rapidement grimpé en tête des ventes au Royaume-Uni. Grâce à ce succès, Robbie Williams rejoint ainsi les Beatles avec un total de 15 albums numéro un au Royaume-Uni.

La réaction émue de Robbie Williams

Face à cette réussite, Robbie Williams n'a pas caché son émotion. "Je suis incroyablement reconnaissant à tous ceux qui m'ont soutenu tout au long de ma carrière, que ce soit avec Take That ou en solo."

"C'est un immense honneur d'égaliser ce record historique des Beatles", a-t-il déclaré à Official Charts.

Avec cet exploit, Robbie Williams confirme une fois de plus son statut d'icône incontournable de la musique britannique. Il fêtera ce succès cet été lors d'une grande tournée best-of. Après des concerts dans les stades de Londres et d'Edimbourg, Robbie Williams sera attendu le 2 juillet prochain à Paris à La Défense Arena pour interpréter ses chansons incontournables tels que Let Me Entertain You et Come Undone.