Bonne table à Caen. L'Alouvi, pour ceux qui ont une faim de loup

Passer les portes de ce restaurant, c'est se rendre compte que l'on est bien en Normandie. Thomas Lesouef, le gérant, a ouvert L'Alouvi fin 2022 à Douvres-la-Délivrande, juste en face de l'hôtel de ville. Après avoir fait des saisons en Savoie ou dans le Sud-Ouest, et travaillé dans des maisons étoilées, ce Normand pur jus a pris la décision de s'installer en périphérie de Caen. C'est dans cette vieille bâtisse en pierre de Caen, évidemment, qu'il a pris ses quartiers. La décoration est élégante, et tourne autour du vert et du marron. "Je voulais des couleurs vives et un beau papier peint", explique-t-il.

Le jambon braisé normand.

Un restaurant bistronomique

Il est l'heure de goûter à sa cuisine "de terroir et moderne". Le menu du marché, "renouvelé toutes les trois semaines" n'est proposé que le midi, hors week-end et jour férié, au prix de 21€ pour une entrée et un plat, et 25€ avec un dessert. Avec une entrée unique : un œuf parfait, un crémeux butternut et une sauce meurette. C'est très bon, surtout en sauçant son pain dedans. Ensuite, le chef propose deux plats, l'un est issu de la pêche du jour, et l'autre est un jambon braisé normand, ce que je choisis. La viande est généreuse, servie avec des pommes de terre rôties, un excellent crémeux chou rouge, et un jus réduit avec des raisins secs. C'est très savoureux, je n'en laisse pas une miette. L'Alouvi a su combler mon appétit, je ne tente pas le dessert, qui est un crémeux chocolat 64%, avec un crumble cacao et sarrasin, et du caramel beurre salé.

Le restaurant propose aussi un menu à la carte, affiché à 34€. Pour les plus gourmands, et les plus adeptes de l'identité régionale, ce même menu est disponible avec un trou normand et un plateau de fromages pour la somme de 44€. Mais au fait, pourquoi ce nom de restaurant ? "L'alouvi veut dire 'une faim de loup' en patois normand", me justifie Thomas Lesouef.

Pratique. 11 route de Caen. Ouvert les midis du mercredi au dimanche, les soirs du mercredi au samedi. 02 31 97 76 79.