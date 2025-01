Près de Sainte-Mère-Eglise. Bientôt, le premier musée d'Europe à la mémoire des prisonniers de guerre

10 ans après sa première esquisse, le projet de musée à Ravenoville se concrétise enfin. Jeudi 23 janvier, l'association Warren J. Kennedy, qui est à la tête du projet, est venue présenter le dossier aux élus de Sainte-Mère-Eglise lors du conseil municipal.

Le premier musée d'Europe consacré aux prisonniers de guerre

Le musée qui était initialement prévu à la ferme Marmion de Ravenoville verra finalement le jour dans le bourg de la commune à quelques centaines de mètres de l'église. "Il sera sur une parcelle d'1,2 hectare, tout près du lieu où s'élevait l'ancien camp de prisonniers", détaille Maya Duburch, la déléguée générale de l'association.

Sur le terrain, le musée en lui-même sera réparti en trois bâtiments reliés entre eux pour une surface d'exposition de 750m². "Le musée abordera quatre grands thèmes : la gestion des camps, le droit international quand on détient des prisonniers de guerre, le rythme de vie dans les camps et le retour des prisonniers dans leur pays", explique encore la déléguée générale de l'association. Au centre de ces quatre pôles, une maquette narrative du camp de Ravenoville-Foucarville permettra aux visiteurs de situer chaque élément de manière concrète.

"A l'extérieur, un belvédère de 6 à 8 mètres de hauteur sera construit en face du lieu où était situé le camp jusqu'en 1947, explique Dominique Imbert, le président de l'association, cela permettra aux visiteurs d'imaginer le camp en taille réelle sur la campagne d'aujourd'hui."

Une ouverture prévue en 2028

Le projet, dont le coût total s'élève à plus de 9,5 millions d'euros, est à l'étude depuis plus de 10 ans. "Tout a réellement pris forme en 2021 lorsque la fille du colonel Warren J. Kennedy - qui commandait le camp - nous a remis les archives de son père", explique Maya Duburch. Le dossier a très bien été accueilli par les collectivités. "Hervé Morin nous a beaucoup encouragés, d'ailleurs 80% des financements viennent de l'Union européenne, de la Région, du ministère des Armées et du Département", détaille la déléguée de l'association.

Lors de la présentation au conseil municipal, le dossier était entièrement détaillé. Les travaux devraient commencer au printemps 2026. "Si tout se déroule comme prévu, nous devrions déposer le permis de construire en juillet 2025, le temps de trouver les entreprises, le premier coup de pelle est prévu en avril 2026, pour une ouverture du musée au printemps 2028", affirme l'association.

Pour la première année, les équipes attendent déjà entre 70 000 et 100 000 visiteurs.