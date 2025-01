Rouen. Baisse du prix de l'électricité en février : qu'en pensent les commerçants concernés ?

Un répit pour les commerces ? A partir du 1er février 2025, le prix de l'électricité baissera d'environ 15% pour les abonnés au tarif réglementé (TRVE ou tarif bleu EDF) ou qui ont un contrat indexé sur le tarif réglementé. A Rouen, certains commerçants pourront bénéficier de cette baisse de prix.

"On espère que cette baisse nous permettra de plus respirer"

"Nous sommes sous compteur bleu, donc on est pris en charge par le bouclier tarifaire", confie Baptiste Brière, gérant de la boulangerie Maison Brière à Rouen. Il est donc concerné par cette baisse du prix de l'électricité. "Ça reste conséquent comme budget, on paie environ 3 600 euros pour deux mois", précise-t-il. "On espère que cette baisse nous permettra de plus respirer, voire d'embaucher, parce que là, ça nous oblige à faire plus d'heures et à subir la rentabilité négative", assure le boulanger.

Cette baisse d'environ 15% "peut déjà représenter beaucoup, mais on espère aussi que ça diminuera les coûts de matières premières", renchérit Baptiste Brière. En effet, "les grossistes et entrepôts ont de plus grosses factures que nous, donc on espère avoir aussi des prix plus raisonnables" de leur part si leur facture vient à baisser.

"Ça va être plus souple pour nous"

La boucherie El Baraka à Rouen témoigne également de la souffrance qu'a causée l'augmentation de l'électricité. Depuis deux ans, "on prend sur nous. On n'a pas fait de hausses des prix, mais il ne faut pas que ça réaugmente", assure Najette Akhouad, la gérante de la boucherie. Depuis deux ans, "on fait plus d'heures de travail, mais on ne rajoute pas de marge. Ça impacte notre temps personnel", confie la bouchère. "Avant les augmentations, on payait près de 1 000 euros par mois, et là on est à 1 600 euros", indique-t-elle. "On sait que ça va baisser alors on est joyeux", ajoute-t-elle. "On va dire que ça va stabiliser. Grâce à cette baisse de prix, ça va être plus souple pour nous", poursuit la commerçante.

A noter que la baisse du prix de l'électricité dépendra de l'option tarifaire, du contrat et de la consommation.