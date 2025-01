Télévision. Comment Guillaume, papa normand, a presque conquis The Floor (et 100 000€ !) ?

Imaginez un Normand tatoué, prêt à tout pour offrir un voyage en Australie à sa famille. C'est Guillaume, 38 ans, agent d'exploitation maritime, et candidat finaliste à The Floor, le nouveau jeu télé de France 2 animé par Cyril Féraud. Avec ses trois enfants gravés sur sa peau – Roméo, Ayden et Éloïse – et une tenue porte-bonheur, il était prêt à écraser la concurrence.

Mais voilà, avant de jouer, il a fallu attendre. Et attendre encore. Pendant que Dong, le maître du sol, accumulait 33 cases comme un magnat de l'immobilier, Guillaume se contentait de regarder… jusqu'au jour où son heure a enfin sonné.

Dong VS Guillaume : le duel qui a retourné le sol

Première bataille : bricolage. Guillaume, armé de ses connaissances en perceuses et marteaux, décide de s'attaquer directement à Dong. Et là, coup de théâtre : il gagne. Dong est éliminé, et Guillaume devient le nouveau maître du sol avec 35 cases sous son contrôle. Cyril Féraud en perd sa voix : "Ce jeu est DINGUE !"

Slogans publicitaires : Guillaume joue sa vie (et sa case)

La suite ? Guillaume affronte George sur les slogans publicitaires. Vous savez, ces petites phrases qui restent dans la tête. Après un duel ultra-tendu, Guillaume l'emporte à une seconde près. Niveau suspense, on était à deux doigts d'appeler Netflix pour en faire une série.

Le coup de grâce : les personnages historiques

Avec 44 cases à son actif, Guillaume hérite d'un nouveau thème : les personnages historiques. Son adversaire, Mathieu, ne rigole pas. Malgré toute sa bonne volonté (et son costume porte-bonheur), Guillaume finit par céder. Mathieu devient le maître du sol, et Guillaume quitte l'émission.

"C'est un vrai virus, ce jeu !"

Alors, comment Guillaume a-t-il vécu cette aventure ? "On est déçu mais content, c'est un double sentiment. Mais quelle fierté d'en être arrivé là ! Mon objectif, c'était de ne pas être éliminé en premier, et je suis allé bien plus loin."

Et pour les curieux, non, Guillaume n'a pas passé des nuits blanches à réviser. "On nous attribue les thèmes le matin même. Moi, j'ai eu ‘télévision et radio'. Facile, je suis un enfant de la télé, et les pubs, on les vit tous les jours."

Une aventure humaine avant tout

Plus qu'un simple jeu télé, The Floor a marqué Guillaume. Entre deux pauses-café et une partie de belote à l'hôtel, il s'est fait des amis et des souvenirs inoubliables. "C'est un vrai virus, ce jeu. J'avais déjà participé à Slam, mais là, je n'étais pas seul. Mon objectif, c'était de m'amuser, et il est 100% rempli."

Et maintenant ?

Même s'il n'a pas remporté les 100 000 euros, Guillaume garde le sourire. Il lui reste un beau passage télé, ses souvenirs, et peut-être une revanche à prendre.