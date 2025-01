Télévision. Un Normand pourrait bien gagner 100 000 euros sur France 2 ce soir

Si vous n'avez pas encore entendu parler de "The Floor", il est temps de rattraper votre retard. Cette deuxième édition du jeu télévisé animé par Cyril Féraud, lancée le 28 décembre 2024, met en scène 100 candidats prêts à tout pour remporter 100 000 euros. Le principe ? Chaque participant possède une case sur un sol géant, correspondant à une catégorie de connaissances (cinéma, sport, nature, cuisine, etc.).

Pour avancer, il faut défier ses voisins sur leur terrain de prédilection. Le gagnant récupère la case de l'adversaire, tandis que le perdant est éliminé sur-le-champ. Plus le territoire d'un candidat s'étend, plus la pression monte… jusqu'à la conquête totale du sol !

Un Normand au sommet ?

Bonne nouvelle pour les fans de quiz et de stratégie : un candidat de Normandie, originaire de Seine-Maritime (de Bolbec, plus précisément), a réussi à se hisser en finale. Après des semaines de face-à-face intenses, il ne reste plus qu'une poignée de participants en lice, et notre représentant local fait partie des favoris.

Guillaume, agent d'exploitation maritime au Havre, père de trois enfants qu'il porte fièrement tatoués va tout donner pour s'amuser et tenter de remporter la somme promise. Avec celle-ci, lui et sa femme voudraient s'offrir un magnifique cadeau pour leurs 40 ans : un beau voyage en Australie… Et surtout faire plaisir à toute la famille !

Mais attention, la route vers les 100 000 euros est semée d'embûches. Entre stratégie, endurance et culture générale, tout peut basculer en un instant. Guillaume joue avec la catégorie "slogans publicitaires". Voyons si lui qui est un "enfant de la télé" va réussir à devenir maître du sol et pourquoi pas remporter la victoire…

Rendez-vous ce samedi pour le dénouement

La grande finale de "The Floor" sera diffusée ce samedi 25 janvier à 21h10 sur France 2. Alors, notre Normand parviendra-t-il à conquérir tout le sol et repartir avec le jackpot ?