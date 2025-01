Soin. Fish pédicure : cette tendance beauté insolite débarque en Normandie, oserez-vous essayer ?

Insolite. La fish pédicure, ou fish spa, intrigue autant qu'elle séduit. Cette technique de gommage des pieds par des poissons Garra rufa promet détente et peau douce. Mais de quoi s'agit-il exactement et où peut-on l'essayer en Normandie ? On vous dit tout.