L'amour est dans le pré. Révélation : Il y a finalement un agriculteur normand dans la prochaine saison ! Vous allez adorer son histoire

Chez Tendance Ouest, on suit "L'amour est dans le pré" de très près, alors imaginez notre déception en découvrant qu'aucun candidat normand ne figurait dans la liste cette année. Nous avons contacté M6 qui ont avoué une coquille dans leur communiqué : Gilles, présenté comme habitant les Pays de la Loire, est en réalité un fier représentant du pays de Bray.

Gilles, 58 ans, céréalier et agent de collecte de lait

Gilles, c'est le genre d'agriculteur qu'on rêve de voir à l'écran. Avec son sourire contagieux et sa bonne humeur, ce papa de trois filles — qu'il appelle tendrement “les soleils de sa vie” — est un exemple de résilience.

Après avoir repris la ferme familiale en 1995, il a jonglé avec 40 hectares et 30 vaches laitières. Mais la vie n'est pas toujours un long fleuve tranquille : une rupture amoureuse et des responsabilités croissantes l'ont poussé à abandonner l'élevage. Aujourd'hui, il partage son temps entre ses champs et son métier d'agent de collecte de lait.

Malgré les épreuves, Gilles reste un optimiste dans l'âme. Il adore les plaisirs simples : un bon repas entre amis, une soirée dansante, et, bien sûr, la vie à la campagne. Célibataire depuis un moment, il espère rencontrer une femme qui partagera ses valeurs et son amour pour la vie rurale. Il est prêt à faire aimer sa Normandie à la future belle de sa vie, et on a hâte de le voir à l'écran !

Rendez-vous le 13 janvier pour les portraits

La saison 20 de "L'amour est dans le pré" promet de belles surprises. Quinze agriculteurs, âgés de 26 à 67 ans, se lancent dans cette aventure à la recherche de l'âme sœur. Et cette année, parmi eux, un Normand : Gilles !

Les portraits seront diffusés à partir du lundi 13 janvier, à 21h10 sur M6. On a hâte de découvrir ce céréalier attachant, et qui sait, peut-être de voir les prémices d'une belle histoire d'amour.

Alors, qui sait ? Peut-être que Gilles fera battre votre cœur ou celui de quelqu'un que vous connaissez. En tout cas, une chose est sûre : nous, on sera devant notre télé, prêts à applaudir chaque pas qu'il fera vers l'amour.

