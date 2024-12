Trajet domicile-travail. Les Normands plus dépendants à la voiture ? Six chiffres à retenir

Les Normands restent très dépendants à la voiture, en particulier pour aller travailler. C'est ce que montre une étude de l'Insee, publiée mardi 17 décembre et qui concerne les navetteurs normands, c'est-à-dire ceux qui ont besoin de se déplacer pour aller au travail. En France, le secteur des transports représente environ 30% des émissions de gaz à effet de serre. Un peu plus de la moitié provient des véhicules des particuliers, notamment pour les déplacements domicile-travail. Voici ce qu'il faut retenir de l'étude :

1 235 575

C'est le nombre de navetteurs en Normandie, soit 93,7% de la population active en emploi.

84,2%

C'est la part des navetteurs qui utilisent une voiture, un camion ou une fourgonnette pour aller au travail. Un chiffre supérieur à la moyenne nationale qui est de 72,7%, (81,2% hors Ile-de-France). Seuls 6,3% des navetteurs normands utilisent les transports en commun, 2,1% le vélo et 6,1% la marche.

0,77

C'est en tonne équivalent CO 2 l'émission moyenne du navetteur normand en un an, tous moyens de transport confondus - contre 0,62 au niveau national (0,71 hors Ile-de-France).

15,4

C'est en kilomètre la distance moyenne parcourue par navetteur et par jour pour se rendre au travail en Normandie, soit un peu plus que la moyenne nationale à 14,3km. 5,3% des navetteurs normands se déplacent à plus de 50km.

3

C'est le rang de la Normandie parmi les régions qui émettent le plus de gaz à effet de serre en moyenne par navetteur, derrière le Grand Est et la Région Centre-Val de Loire. Cette position s'explique par les trajets légèrement plus longs qu'ailleurs et par une proportion plus importante de ces déplacements faits en voiture.

30%

Ce serait la baisse des émissions de gaz à effet de serre des navetteurs normands si un tiers d'entre eux utilisaient un mode de transport faible ou neutre en émissions. L'étude précise que cela correspond à l'ensemble des usagers de la voiture parcourant moins de 2km et les deux tiers de ceux qui parcourent entre 2 et 10km.