Rouen. Pollution, espaces verts, activité physique, bruit… Combien de vies pourraient être sauvées dans la Métropole ?

L'étude est inédite et vise à pointer de véritables leviers pour améliorer la santé en milieu urbain. Santé publique France publie, jeudi 5 décembre, une enquête qui illustre que "quand on agit sur les espaces verts, les mobilités actives, la chaleur, la pollution et le bruit, on identifie clairement des bénéfices pour la santé", précise Mélina Le Barbier, directrice adjointe de la direction Santé environnement travail. Trois métropoles, celle de Lille, de Montpellier et la Métropole Rouen Normandie (MRN) ont participé à cette étude.

Des centaines de décès évités

Au bout du compte, les conclusions présentées dans un rapport détaillé mettent en évidence ces résultats pour la MRN. Sur les espaces verts, l'étude montre que proposer dans tous les quartiers de la métropole les niveaux de végétation observés dans les quartiers les plus verts du territoire permettrait d'éviter près de 300 décès chaque année. Sur les mobilités, si chaque habitant de plus de 30 ans marchait 10 minutes de plus chaque jour de la semaine, près de 150 décès par an pourraient être évités. Sur la qualité de l'air, si le niveau d'exposition de PM 2,5 , des particules fines, passaient à 5μg/m3, contre 9,8μg/m3, 310 décès par an et 44 AVC pourraient être évités. De même l'étude montre que réduire le bruit de la circulation routière pourrait permettre de réduire les maladies cardiovasculaires et d'améliorer le sommeil de 1 300 personnes. Enfin, et cela met en lumière les effets du réchauffement climatique, l'étude affirme que la chaleur estivale entre 2015 et 2017 a été responsable d'environ 50 décès chaque année dans la MRN. "On va consolider la méthode et continuer à diffuser le modèle de cette étude", indique Mélina Le Barbier, le but étant qu'elle puisse d'étendre à d'autres métropoles et collectivités dans le pays.

L'objectif est de légitimer les politiques publiques d'urbanisme qui permettent d'avoir plus de mobilités actives en ville ou plus d'espaces verts notamment. "C'est notre rôle à Santé publique France. On a voulu montrer l'importance d'agir sur ces déterminants pour l'impact sur la santé de la population."