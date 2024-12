Rouen. Plongez dans l'univers magique des Vikings lors d'une soirée immersive de Noël

Pour cette période magique, La Cité immersive viking se transforme en un lieu enchanteur. Vendredi 20 et samedi 21 décembre, elle organise une soirée immersive de Noël au hangar 105, situé rive gauche à Rouen. Cette expérience spectaculaire, sensorielle et pédagogique transporte les visiteurs dans un voyage dans le temps mémorable.

Découvrez l'histoire des Vikings comme jamais auparavant grâce à des technologies de pointe. Les décors historiques monumentaux recréent fidèlement l'atmosphère de l'époque avec des objets authentiques des IXe et Xe siècles, véritables trésors patrimoniaux. Des vidéoprojections à 360° et des immersions sonores spatialisées en 3D offrent une expérience sensorielle unique.

Une ambiance féerique pour Noël

Plusieurs exposants vous présenteront des créations uniques et originales au cœur du marché artisanal viking. Des animations de Noël rythmeront également cette soirée avec notamment un spectacle de cirque et des concerts. En parallèle, une chasse au trésor immersive attend petits et grands : partez à la recherche d'indices et d'objets dissimulés dans des décors interactifs, mêlant énigmes et découvertes pour une aventure inoubliable avec des cadeaux à la clé.

Ludovic Garnier, directeur de La Cité immersive viking, nous parle de cet événement :

Soirée Immersive Noël Impossible de lire le son.

Retrouvez toutes les informations de la soirée immersive de Noël et la billetterie ici.