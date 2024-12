Cherbourg. Le détenteur du record de France de plongée en profondeur, Jérémie Morizet, à l'honneur à la Cité de la Mer

Dans la nuit du 12 au 13 octobre 2024, Jérémie Morizet a battu le record de France de plongée en profondeur dans l'océan Pacifique. L'océanaute originaire de Normandie a atteint une profondeur de 10 806m sous le niveau de la mer dans la fosse des Tonga.

Jérémie Morizet mis à l'honneur à la Cité de la Mer

Pour célébrer ce nouveau record français, la Cité de la Mer, à Cherbourg, fera apposer une plaque à son nom aux côtés des autres explorateurs des abysses. Mercredi 11 décembre, Alexandre Lanoë, le directeur de la Cité de la Mer, a remis sa plaque à "l'explorateur des abysses". "Je suis très fier de me retrouver aux côtés des grands noms de l'exploration sous-marine, et en même temps, je n'ai vraiment pas l'impression d'être à leur niveau", a déclaré Jérémie Morizet. Les plaques de 16 autres noms sont déjà exposées sur la paroi, dont Henri-Germain Delauze, l'ancien patron de Jérémie Morizet qui détenait le précédent record de France depuis 1962.

On n'avait pas l'impression de battre un record

A l'origine, les océanautes faisaient la plongée pour valider un équipement scientifique. "On était plus dans la concentration de la mission à accomplir, mais on savait qu'on battait un record alors ça restait une plongée très excitante", explique Jérémie Morizet. Cette mission a failli être compromise en raison de problèmes électriques sur le batiscaf (engin sous-marin d'exploration des abysses) puis à cause de la météo.

Record de France de plongée en profondeur : une plongée très excitante Impossible de lire le son.