Rouen. UMIH 76 : Philippe Coudy cède sa place à Julien Marchal Guéret

L'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie (UMIH) de Seine-Maritime a un nouveau président depuis décembre. Julien Marchal Guéret, directeur de l'hôtel de Dieppe à Rouen, succède à Philippe Coudy. L'occasion de faire un point sur les difficultés de recrutement dans le secteur de l'hôtellerie-restauration. "Depuis le Covid, les professionnels peinent à recruter", relate Julien Marchal Guéret. Durant la pandémie, "les saisonniers ont été considérés comme intermittents du spectacle donc il y a eu une déperdition", complète-t-il. Mais ce n'est pas la seule raison, "il y a des contraintes. On travaille le week-end, on finit tard le soir, confie le nouveau directeur de l'UMIH 76. Il ne faut pas stigmatiser le fait que notre métier est un problème", prévient-il. Au sein de l'hôtellerie-restauration, il n'y aurait "pas plus de difficulté. C'est plus sur le côté saisonnalité où c'est un peu plus complexe", poursuit ce dernier. L'explication serait en partie liée au manque de logements en location dans le département seinomarin. "Cela pénalise les saisonniers", conclut-il.