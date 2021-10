Rouen. L'Hôtel de Dieppe s'apprête à rouvrir

L'établissement va célébrer en 2020 ses 140 ans d'existence et pourtant, l'avenir de l'Hôtel de Dieppe face à la gare de Rouen était menacé. "Nous avons dû fermer l'hôtel aux clients en 2018 après de graves dommages subis à la suite d'un affaissement", rappelle Pierre Guéret, gérant.

Passage à 4 étoiles

La famille se lance alors dans un chantier titanesque dès le mois de mars 2018. Le sous-sol est renforcé à l'aide de pieux enfoncé à plusieurs dizaines de mètres de profondeur et l'hôtel est entièrement reconstruit à l'intérieur. "Nous sommes passés aux 4 étoiles avec 37 chambres sous quatre gammes différentes plus spacieuses et connectées", présente Julien Marechal-Guéret, directeur de l'établissement. L'insonorisation des chambres est totale, la literie complètement changée et des télévisions connectées sont installées dans toutes les chambres. L'ascenseur, "le premier à avoir été installé à Rouen", a pu être conservé pour gravir les quatre étages que compte l'hôtel.

De même, le bar de l'hôtel a été reconstruit dans le style de l'époque et propose toujours le cocktail ambiance, créé par la famille Guéret, et du snacking. Au mois de mars, le café brasserie Victor rouvrira ses portes à son tour pour déguster, notamment, le célèbre canard à la rouennaise.