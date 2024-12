Rouen. Le FCR profite de grosses échéances pour lancer sa nouvelle boutique en centre-ville

La nouvelle boutique du FC Rouen a ouvert ses portes mardi 3 décembre rue de la Vicomte, près de la place de la Pucelle à Rouen. Nouvelle direction, nouvelles ambitions, le club espère bien pérenniser ce commerce contrairement à la dernière expérience rue des Bons Enfants qui n'avait été qu'éphémère. Le club a ainsi obtenu un bail de deux ans pour rester dans ses locaux flambant neufs avec l'espoir de fidéliser les Rouennais autour de la marque "FCR". "C'est un objectif de développement du club", confirme Hervé Denninger, le responsable de la boutique. Désormais, "on est là en permanence, c'est beaucoup plus facile", poursuit le salarié. Jusqu'ici seule la boutique du stade Diochon était ouverte, et seulement les soirs de match à domicile (en plus de la boutique en ligne).

• A lire aussi. Les comptes du FC Rouen validés par la DNCG

"On a plus de moyens et donc on a pu développer une gamme de produits plus importante", poursuit le responsable de la boutique. Ainsi sont proposés des produits de type "stade", à savoir le maillot traditionnel dans les trois couleurs, des produits d'entraînement et vestes de survêtement ; puis des produits davantage estampillés "ville", c'est-à-dire des casquettes, t-shirts, pulls et des goodies (pin's, mug etc.) aux couleurs du FCR. "Le maillot reste le best-of", admet Hervé Denninger même si, avec les fêtes, les autres produits trouvent leur public. D'ailleurs le flocage des maillots sera bientôt disponible, assure Hervé Denninger. "L'actualité fait que la boutique se développe au bon moment avec la promotion des matchs comme le derby et la Coupe de France (face à Lille, le 20 décembre), il y a aussi la période des fêtes, tout est là pour que ça puisse marcher."

En plus des grosses rencontres à venir, la boutique arrive à point nommé pour les fêtes de fin d'année.

"J'ai pris un maillot pour mon petit frère qui vient au stade depuis cette année, lance Christophe Allen fan du club. Je pense que c'est une bonne idée que la boutique reste, comme l'a dit le président (Iwan Postel) chaque grand club a besoin d'une boutique pour vivre." "J'ai déjà acheté le maillot il y a quelques jours, le noir avec le petit col qui est superbe, de toute façon tous les produits de la boutique sont bien", déclare Christian Chevalier, autre fan du club.

La billetterie pour la Coupe de France disponible en boutique

Par ailleurs la billetterie pour la rencontre de Coupe de France entre le FC Rouen et Lille au stade Diochon, vendredi 20 décembre, ouvre à partir de jeudi 12 décembre dans la boutique de centre-ville. Cette prévente s'adresse uniquement aux abonnés du club, sur les créneaux suivants : jeudi 12 décembre de 11h à 19h, vendredi 13 décembre de 10h à 19h et samedi 14 décembre au matin de 10h à 13h.

Pour le grand public il faudra attendre samedi 14 décembre. La prévente a lieu de 15h à 19h30 et dimanche 15 décembre de 10h à 19h. La billetterie en ligne, elle, ouvre lundi 16 décembre à partir de 10h. Les prix des places ont été fixés à 20 euros en tribune Zénith, 28 euros en tribune Lenoble et jusqu'à 40 euros en tribune Horlaville.