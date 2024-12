Cherbourg. A seulement 19 ans, il s'engage auprès de la Sécurité civile : une première pour le CIRFA Terre

Le 27 novembre, Paul a signé un premier contrat pour rejoindre la sécurité nationale. Un parcours un peu particulier pour ce jeune homme qui visait d'abord la Brigade des sapeurs-pompiers de Paris, et qui est finalement la première recrue de l'antenne CIRFA Terre de Cherbourg à rejoindre les rangs de la Sécurité civile.

Pouvez-vous nous présenter votre parcours en quelques mots ?

"J'ai 19 ans, je suis originaire de Siouville dans le Cotentin. Après le Bac, j'ai commencé des études de Sciences et techniques des activités physiques et sportives (STAPS), mais ça ne me plaisait pas alors j'ai très vite abandonné pour m'engager dans l'armée. Au départ, je visais la Brigade des sapeurs-pompiers de Paris (BSPP) mais ça n'a pas été possible : les masques à oxygène ne sont pas adaptés aux lunettes. Sur le coup, j'ai été déçu de cette nouvelle. Sur les conseils des équipes du CIRFA de Cherbourg, j'ai découvert la Sécurité civile avec une session sur place et finalement je me suis rendu compte que ça me correspondait même mieux que la BSPP."

A 19 ans, Paul rejoint la Sécurité Civile

A quoi est-ce que vous devez vous attendre à la Sécurité Civile ?

"C'est un cadre militaire, alors, bien sûr, il y aura de la rigueur et de la discipline. Il y aura aussi beaucoup de sport. Pour les missions, la Sécurité civile peut être appelée sur tous les terrains pour assister les populations. En octobre dernier, des équipes étaient parties en Espagne pour assister les secours sur les inondations à Valence. Il y a 6 mois, on a été déployés en Nouvelle-Calédonie au moment des émeutes. Tous les ans nous agissons aussi sur le bassin méditerranéen pour tout ce qui est incendie. Chaque mission est différente. Je suis content de m'engager, c'est un moment que j'attendais depuis longtemps."

Le jeune homme a signé un premier contrat le 27 novembre. Pour lui, départ était prévu le 3 décembre pour quatre mois de formation.

Quel est le programme pour vous maintenant ?

"J'ai signé le contrat officiel avec les gradés mardi 3 décembre à Saint-Lô. Tout de suite après j'ai pris le train direction Nogent-le-Rotrou (entre Le Mans et Chartres) pour l'unité d'instruction et de prévention de la Sécurité civile. Là, c'est quatre mois de formation entre Nogent et Brignoles, en Provence. Puis je reviendrai à Nogent d'ici le printemps pour ma première affectation."

Pratique. Pour plus de renseignement sur la Sécurité civile, se rapprocher des centres de recrutement de l'armée. CIRFA de Cherbourg : 02 33 92 45 20.