Emmanuel Macron en Nouvelle-Calédonie. Sa visite à l'EPR de Flamanville est de nouveau reportée

La visite du président de la République Emmanuel Macron à l'EPR de Flamanville est une fois de plus reportée. Elle devait avoir lieu vendredi 24 mai, mais la situation en Nouvelle-Calédonie, en proie à des émeutes, bouleverse le calendrier du chef de l'Etat. Ce dernier a décidé de se rendre dans l'archipel ce jeudi 23 mai pour y installer une "mission".

Sa venue est donc impossible le vendredi matin puisqu'il lui faut plus de 20 heures de vol pour retrouver le continent. Est-il toujours possible d'avoir une visite d'Emmanuel Macron avant ou entre le passage de la flamme olympique dans la Manche et le Calvados et le 80e anniversaire du Débarquement de Normandie ? Affaire à suivre.