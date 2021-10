les sauveteurs de la sécurité civile de Nogent le Retrou, remontent à plus de 300 kms de la région de Sandaï face à un risque important d'augmentation de la radioactivité

120 sauveteurs de la Sécurité Civile française, dont 25 de l?unité de Nogent le Rotrou, sont arrivés lundi soir à Tokyo avec 14 tonnes de matériel , pour tenter de retrouver vivantes des victimes du séisme qui a secoué le japon vendredi dernier....

Les sauveteurs de Nogent le Rotrou, évoluaient sur un secteur particulièrement meurtri... la région de Sandaï, à une soixantaine de kilomètres de la centrale de Fukushima... Face à un risque accru d?augmentation de la radioactivité, les sauveteurs sont remontés à plus de 300 km au nord de ce secteur... des hélicoptères larguent ce jeudi matin, des tonnes d?eau pour tenter de refroidir les réacteurs de la centrale endommagée.

Les hommes de la sécurité civile, sont parfaitement entraînés pour intervenir en zone contaminée.... ils disposent d?avertisseurs, de tenues spéciales, de masques et de pastilles d?iode....



Et puis, la secousse a été à peine ressentie, mais La terre a tremblé dans le nord ouest de la France, mardi... à 11h17... une magnitude 3.13... l?épicentre a été enregistré près de Bais, dans le nord Mayenne par les sismologues... rien de bien sérieux ni d''exceptionnel, 3 mini tremblements de terre enregistrés en 2010 dans le nord Mayenne.

