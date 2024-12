Concert. Lorie va remonter sur scène et elle passera au Havre en 2025 !

C'est un retour sur scène qui sera sûrement l'un des événements les plus attendus de 2025. Lorie a annoncé sur ses réseaux sociaux qu'elle allait repartir en tournée l'année prochaine à travers la France avec une date au Havre notamment.

Mercredi 20 novembre, elle annonçait avoir lancé 3 dates au Trianon de Paris les vendredi 28, samedi 29 et dimanche 30 novembre 2025. Ces 3 soirées ont affiché complet en quelques heures seulement. Un engouement qui a conforté la chanteuse à proposer une tournée.

Lorie va donc sillonner la France, mais aussi la Suisse et le Luxembourg, avec sa tournée "Lorie Party" ! La chanteuse passera au Carré des Docks du Havre le 12 octobre à 18h. La billetterie ouvre lundi 2 décembre à 20h.

L'artiste avait posté deux albums cette année Hyper Lorie volume 1 et Hyper Lorie volume 2, dans lesquels on retrouve les plus grands hits de l'interprète de Je serai (ta meilleure amie) ou de Sur un air latino.