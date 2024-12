Rouen. J'ai testé la perte d'adhérence et le freinage d'urgence

Habituellement limité aux assurés Matmut, j'ai pu me faire une place dans le stage de conduite préventive organisé par la société d'assurance sur le parking du Parc des expositions de Rouen. Au programme : freinage d'urgence et simulation de perte d'adhérence. Le stage débute par une petite présentation théorique avant la mise en situation. J'embarque dans la voiture avec trois assurés venus assister au stage. Il s'agit de simuler un freinage d'urgence avec le véhicule lancé à 50km/h. Je passe derrière le volant et c'est parti pour une ligne droite sur le parking jusqu'à ce que le moniteur m'indique le moment du freinage par un flash lumineux déclenché depuis le freinographe (appareil de contrôle) collé au pare-brise.

"Une bonne occasion de voir où on en est"

Le choc est assez violent et surprenant la première fois. Pour cette première tentative, mon temps de réaction est de 0,46 seconde pour un total de 17m parcourus entre ma réaction et l'arrêt complet du véhicule, ce qui correspond environ à la taille d'un camion et de sa remorque. Des résultats à relativiser, étant donné que j'étais prévenu, ce qui malheureusement n'arrive pas dans la réalité. L'exercice se corse lorsque le moniteur me demande de régler le chauffage de la voiture en même temps que je roule. Surpris de nouveau par le flash, je freine brusquement et là le compteur explose. Temps de réaction : 1,86 seconde et 29m pour m'arrêter, soit plus du double. J'ai compris la leçon.

"C'est une bonne occasion de voir où on en est niveau conduite", remarque Michel Dabout, un participant qui était à mes côtés. Le retraité de 78 ans a déjà connu cette situation il y a longtemps, "trop tard car je suis rentré dans la voiture de devant. J'ai bien aimé cette façon d'estimer la distance en secondes plutôt qu'en mètres, car 50m c'est quoi ? On ne sait pas trop." Nous passons ensuite à la perte d'adhérence, embarqués dans un drôle de véhicule équipé d'un skid car, une sorte de chariot censé reproduire l'effet d'aquaplaning. L'exercice consiste à faire un huit autour de plots posés à terre. Je reste en première et commence la manœuvre. J'accélère et la voiture se met à danser sur le sol jusqu'à faire un violent demi-tour sur elle-même, l'arrière dépassant l'avant du véhicule. On se croirait dans un manège de la Saint-Romain. L'idée est de ne pas freiner ni trop tourner, tout en lâchant l'accélérateur et au besoin, appuyer sur la pédale d'embrayage pour éviter d'autres tours de manège. Sur le papier c'est relativement clair. En pratique, c'est une tout autre histoire, on se sent vraiment dépossédé de ses moyens.

La Matmut, comme d'autres compagnies d'assurance, organise ces stages depuis 1996 en plus des stages d'éco-conduite pour réduire sa consommation de carburant, les stages de "conduite jeune", "conduite senior", "conduite de nuit", ou encore "stress et conduite". Des ateliers disponibles sur inscription.