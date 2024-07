Rouen. Circuit du Mugello : mon expérience sensationnelle au volant

Piloter une voiture de course sur un circuit grâce à un simulateur ? C'est ce que je voulais absolument tester cette semaine. Je me suis donc rendue à Laser Game Evolution à Rouen, qui s'est installé en 2020 sur les quais rive droite. Une fois sur place, je suis accueillie par le manager des lieux, Benoît Fossard.

Six simulateurs de course automobile

"Nous avons six simulateurs automobiles. En fonction de ce qu'on fait avec le véhicule, le siège bouge", m'explique le spécialiste. Pour que ce soit réaliste, un écran incurvé a été installé devant le siège et le volant. Et si on est plusieurs, il est possible de "connecter les six postes entre eux pour faire une course", poursuit-il.

Lors de ma venue, je suis seule, alors je n'ai pas d'autre choix que de tenter de faire des chronos. Avant de commencer, Benoît Fossard m'explique tout. "C'est un jeu sur PC nommé Assetto Corsa. On choisit sa catégorie de voiture, le circuit, et après, on fait soit des chronos soit une course avec d'autres participants", indique-t-il. Comme je n'y connais vraiment pas grand-chose, je lui laisse carte blanche pour choisir la voiture et le circuit. Moi qui pensais conduire une Formule 1, me voilà avec une Audi R8, sur le circuit du Mugello, en Italie. Le moment phare approche mais il faut encore me former. "Au niveau des vitesses, on peut être en manuel ou en automatique. Quand on débute, c'est bien de commencer en automatique", me lance Benoît. Je prends ça comme une bonne nouvelle parce que ce qui m'intéresse moi, c'est la vitesse ! Mais avant ça, il faut que je m'habitue à la pédale de frein qui est beaucoup plus raide que sur les voitures classiques. "C'est aussi ça qui donne un côté très réaliste", assure mon formateur.

Mon harnais est attaché, mon casque est mis sur mes oreilles pour entendre mon moteur ronronner et mon siège est réglé selon ma taille comme dans une vraie voiture. Je suis enfin prête à conduire ma R8. Sur son PC, Benoît prépare le jeu et m'informe que la course va bientôt commencer. Je regarde mon écran et je reste concentrée : ce serait dommage de rater le départ. Pour démarrer, je dois passer la première vitesse sur mon volant. Heureusement, je n'en aurai pas d'autres à passer, mode automatique oblige. Je commence à accélérer pour avoir un aperçu des sensations, mais un virage arrive. J'essaie de freiner mais me voilà arrivée dans le décor. Au fur et à mesure, je prends goût à la vitesse alors je fonce, mais je me fais toujours avoir dans les virages, alors mon chrono n'est pas très bon. J'espère faire mieux la prochaine fois !