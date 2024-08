[En images] Rouen. Hôtel, bureaux, salle de séminaire,le projet "école buissonnière" se révèle

C'est un véritable "morceau de ville" qui vient de sortir de terre à Rouen. Le projet de "l'école buissonnière", route de Neufchâtel, a enfin ouvert ses portes, après 10 ans de travaux et de conception. Situé au cœur de l'ancienne école normale d'institutrices datée de la fin du XIXe siècle, le site qui s'étale sur pas moins de 2 hectares comprend à la fois un hôtel 4 étoiles estampillé Hyatt Place et un ensemble de bureaux avec vue imprenable sur la ville et sa cathédrale.

Le site fait la part belle à la nature en repoussant notamment la place de la voiture à l'extérieur. Un parc paysager a été installé au pied de l'hôtel et le toit du bâtiment neuf a été couvert de verdure.

L'hôtel se trouve à l'intérieur de l'ancienne école normale des institutrices, construite entre 1884 et 1887. Servant de lieu de formation aux maîtresses de Rouen, l'établissement a déménagé à Mont-Saint-Aignan en 1991.

Un mélange d'ancien et de contemporain

Même si l'ancienne école n'est pas classée monument historique, "c'était vraiment un acquis et une pépite à révéler au service de l'hôtel", se réjouit l'architecte Tony Malandain en charge de la conception du projet financé par le groupe Matmut. "Le bâtiment contemporain vient s'encastrer sous le bâtiment patrimonial pour lui redonner ses lettres de noblesse." En effet, les chambres de l'hôtel ont été imaginées à l'intérieur même de l'école dans un mariage entre l'ancien et le moderne. L'établissement compte 85 chambres, un spa avec hammam, sauna et bassin de relaxation, ouvert à la clientèle extérieure. "L'idée est d'avoir à la fois une offre d'hôtellerie et d'affaires", explique Sophie Tocqueville, directrice des travaux immobiliers au sein du groupe Matmut. Le projet comporte également un espace de bureaux. Quatre sociétés s'y sont déjà installées.

En contrebas de l'hôtel se trouve un espace de 8 000m² de bureaux avec des espaces privatifs de 260m² en moyenne pour les entreprises du tertiaire. Il existe aussi une salle de séminaire.

A l'intérieur de l'hôtel se trouve un spa ouvert à la clientèle extérieur. Il comprend un hammam, un sauna, ainsi qu'un bassin de relaxation. L'hôtel accueille aussi une salle de fitness.