Rouen. Rouen : l'ancien siège social de la Matmut est rénové et agrandi

Après deux ans de travaux, l'heure était à l'inauguration, vendredi 20 septembre 2019 à Rouen (Seine-Maritime). "L'immeuble, avenue de Bretagne, est dans le paysage rouennais depuis le milieu des années 50, s'est ainsi exprimé Daniel Havis, président de la Matmut. Il est particulièrement dans le cœur de la Matmut, puisqu'il a abrité son premier siège social."

Bureaux et logements

C'est sur plus de 2 800 m2 de terrain que cette réhabilitation et cette extension ont été effectuées avec désormais deux entités distinctes : l'une avenue de Bretagne et l'autre rue Malherbe. L'ancien bâtiment, rénové, accueille au rez-de-chaussée des commerces et des services de soins à la personne ; les bureaux se situent dans les étages supérieurs.

"En ce qui concerne l'immeuble construit rue Malherbe, c'est une vraie révolution, par rapport à ce qu'il y avait avant, explique Daniel Havis. Un vrai lieu de vie, en cœur de ville, dans une zone plutôt peuplée de bureaux." Ce nouvel immeuble accueille 42 logements et une crèche de 24 berceaux.

