Bonne table à Caen. Une cuisine efficace à La Parenthèse

C'est dans cette zone d'activités de Louvigny, dans l'agglo de Caen, que Xavier Pesnel a jeté son dévolu. Habitué au monde de la restauration, celui qui tenait O'Pain Burger, rue Ecuyère à Caen, a fait le choix de privilégier sa vie de famille, en prenant les commandes d'un restaurant qui fonctionne surtout le midi. "J'ai repris l'affaire en mars dernier, glisse-t-il. Avant, je travaillais midi et soir." La Parenthèse existe en revanche depuis le début des années 2010.

Formule tout compris

Je m'installe à l'étage de l'établissement, car c'est plein en bas. "Ça commence à bien prendre, se réjouit le gérant. Notre clientèle est surtout issue des bureaux avoisinants, avec également des locaux de Louvigny." Il y a en tout de la place pour 55 couverts, et de grandes baies vitrées font entrer la lumière naturelle. Le serveur me tend la carte, sur laquelle je distingue une formule à 17,50€, qui prend 1€ de plus le soir et les week-ends.

J'y retrouve quelques pizzas, des burgers, des salades ou bien des pâtes, carbonara ou bolognaise. J'opte pour le burger bacon, assez classique, mais quand même efficace. A noter qu'il existe également d'autres plats à la carte, qui ne sont pas inclus dans la formule. "Nous avons aussi parfois des pièces de bistrot, comme du jambon grillé", prolonge Xavier Pesnel.

En dessert, je choisis la panna cotta avec son coulis fruits rouges, plutôt que la crème brûlée et la tarte au citron. Un dessert réussi, qui apporte de la légèreté à mon repas. Au sein de la formule, une boisson est comprise : soft ou verre de vin, ainsi que le café, afin de conclure ce moment plaisant.

De son côté, Xavier Pesnel ne chôme pas en cuisine. S'il doit satisfaire les clients en salle, il propose aussi la vente à emporter. Celle-ci est disponible à chaque fois que l'établissement est ouvert.

La Parenthèse, 2 Longue Vue des Photographes, Louvigny. Ouvert les midis du lundi au samedi. Les vendredis et samedis soir. 02 31 85 18 86.