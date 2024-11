Musique. Qui est Gracie Abrams, la nouvelle sensation pop ?

Gracie Abrams est une chanteuse américaine de 25 ans, née d'illustres parents : la productrice de télévision Katie McGrath et le réalisateur J. J. Abrams (Star Wars, Star Trek, Lost…). Sa chanson "That's so true" fait partie des plus écoutées de Spotify. Elle a explosé sur le réseau TikTok, sa chanson trouvant écho auprès de millions de personnes.

Elle a enregistré un duo avec la superstar Taylor Swift, le titre s'appelle "Us" et figure sur la version deluxe de l'album "The Secret of Us " de Gracie Adams. Le titre vient d'ailleurs d'être nommé dans la catégorie Meilleure performance pop en groupe ou duo pour les Grammy Awards 2025 !

Taylor Swift l'a aussi invitée à partager certaines dates de sa tournée au Canada durant ce mois de novembre.

Gracie Adams n'est pas qu'une voix, car elle a co-écrit et co-produit son album. Avec ce talent multifacettes vous n'avez pas fini d'entendre parler de la chanteuse !