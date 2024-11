Rouen. Scouts musulmans : "La seule différence, c'est une pédagogie adaptée à la foi"

Un nouveau groupe de scoutisme est né à Rouen en septembre dernier, ce sont les Scouts musulmans. Julien Prieur-Damecour, responsable, explique ce dont il s'agit.

Comment est né ce groupe ?

"Les Scouts musulmans de France ont été créés en 1991, et le groupe de Rouen cet été. Un jour, en tant que scout catholique, on m'a interpellé en me demandant pourquoi il n'y avait pas de Scouts musulmans. Ce à quoi j'ai répondu que si, et ce depuis 30 ans, mais pas en Normandie. Alors d'avril à juillet on a fait une phase de test et on a officiellement ouvert le groupe en septembre."

Quelles sont les différences entre

le scoutisme catholique et musulman ?

"Il n'y en a aucune. On fait les mêmes activités, les mêmes jeux, on campe, on cuisine sur le feu de bois. La seule différence c'est que les pédagogies sont adaptées selon la foi des jeunes. Les scouts musulmans mangent halal ce qui n'est pas le cas des scouts catholiques, alors avec la création du groupe des Scouts musulmans, on sait qu'ils vont être bien accueillis. Les parents de tradition musulmane sont aussi rassurés. Avec ce groupe, leurs enfants vont pouvoir découvrir une nouvelle philosophie de vie."

Qui peut y adhérer ?

"Le scoutisme mondial nous impose d'être ouverts. Catholiques, bouddhistes, laïques… Tout le monde peut adhérer aux Scouts musulmans de France. Par exemple, moi, je ne suis pas musulman et je suis adhérent aux Scouts musulmans depuis huit ans au sein du conseil d'administration. Il faut être motivé et avoir entre 8 et 16 ans. L'adhésion annuelle coûte 30 euros. Pour l'instant, on compte 45 scouts. Dès janvier, on espère accueillir de nouveaux jeunes, pour le moment on recherche des encadrants."