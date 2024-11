Musique. Le Normand Pierre Garnier désigné meilleur artiste français aux MTV EMA

C'est une reconnaissance de plus pour le Normand vainqueur de la Star Academy 2023.

Pierre Garnier, originaire de Villedieu-les-Poêles, dans la Manche, a été désigné meilleur artiste français lors des MTV Europe Music Awards 2024 à Manchester, dimanche 10 novembre. Dans sa catégorie, le Normand devance Aya Nakamura, Dadju et Tayc, Gims, Slimane et Vitaa. "C'est juste fou, ça fait maintenant un an qu'on vit ensemble une aventure incroyable, et j'espère que ce n'est que le début", a réagi l'interprète de Ceux qu'on était.

Globalement, la cérémonie a été dominée de la tête et des épaules par Taylor Swift, qui a remporté quatre trophées dont celui de l'artiste de l'année et de la meilleure vidéo pour son clip Fortnight.