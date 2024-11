Cinéma. C'est l'anniversaire de Franck Dubosc ! Et pour ses 61 ans, le Normand dévoile une vidéo de son film "Un ours dans le Jura"

Deux ans après Rumba la vie, Franck Dubosc, natif de Petit-Quevilly qui fête ses 61 ans ce jeudi 7 novembre, revient à la réalisation avec un second film au style bien différent. Dans Un ours dans le Jura, il devient Michel, un homme ordinaire aux prises avec une situation extraordinaire. Accompagné de Laure Calamy, Benoît Poelvoorde, Joséphine de Meaux, et Kim Higelin, il nous embarque dans une aventure aussi sombre que décalée, où l'humour et la tension se mêlent à des décors enneigés.

Synopsis : un accident et une découverte inattendue

Michel et Cathy (interprétés par Dubosc et Laure Calamy) forment un couple usé par la routine et les difficultés financières, qui ont décidé de ne plus se parler. Mais un soir, leur vie bascule : pour éviter un ours sur la route, Michel percute une voiture, causant la mort de ses deux occupants. Le couple découvre alors, dans le coffre du véhicule accidenté, deux millions d'euros en billets usagés. Cette trouvaille inattendue va transformer leur quotidien et relancer leur complicité, tout en leur imposant le silence sur ce secret inavouable.

Une atmosphère inspirée de Fargo

Dans une ambiance rappelant Fargo des frères Coen, Un ours dans le Jura utilise une touche de comédie noire pour amplifier les péripéties de ses personnages. En parallèle de cette histoire de couple improbable, Benoît Poelvoorde incarne un gendarme tenace et intriguant, qui mène l'enquête et promet d'ajouter un suspense supplémentaire à ce film aux allures de thriller.

Rendez-vous le 1er janvier 2025

Pour découvrir le dénouement de cette intrigue atypique, les spectateurs devront patienter jusqu'au 1er janvier 2025.