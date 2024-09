Cinéma. Dévoilé à la Mostra de Venise, le prochain film de Claude Lelouch met la Normandie à l'honneur

Le réalisateur Claude Lelouch dévoile son 51e film, Finalement, une comédie dramatique portée par Kad Merad, Elsa Zylberstein, et Michel Boujenah. Présenté en avant-première à la 81e Mostra de Venise lundi 2 septembre, on a découvert de magnifiques images de la Normandie.

Un avant-goût intriguant avec une bande-annonce décalée

La bande-annonce de Finalement ne manquera pas de surprendre. Elle s'ouvre sur une scène poétique où Kad Merad, de dos, joue de la trompette face au Mont Saint-Michel, sous un magnifique ciel gris : deux emblèmes de la Normandie. Dans un geste audacieux, l'acteur brise le quatrième mur en s'adressant directement aux spectateurs : "Prochainement sur cet écran, le nouveau film de Claude Lelouch. Le 51e, Finalement. Oui, c'est le titre du film, Finalement. C'est un beau titre, hein ? Finalement… Alors comme y'a plein de surprises, y'en a tellement des surprises dans le film, on a décidé de rien vous montrer." Ce choix original promet un film à l'image de son réalisateur : drôle, touchant et profondément humain.

Un casting prestigieux pour un film riche en émotions

Le 13 novembre 2024, le public découvrira Finalement, la nouvelle création de Claude Lelouch. Ce film, qui allie comédie dramatique et romance, réunit un casting d'exception : Kad Merad, Elsa Zylberstein, Michel Boujenah, et la chanteuse Barbara Pravi. Porté par une bande originale signée Ibrahim Maalouf, avec des chansons originales de Didier Barbelivien, Finalement s'annonce comme une œuvre à la fois touchante et poétique, fidèle à la signature unique du cinéaste.

L'histoire suit Lino, incarné par Kad Merad, un avocat épuisé par les vicissitudes du monde moderne, qui se retrouve incapable de mentir à cause de problèmes de santé. Décidé à tout abandonner, il se lance dans un voyage introspectif qui l'amènera à comprendre que chaque événement de la vie, même les plus inattendus, a un sens (finalement).

La Normandie à l'honneur dans Finalement

Claude Lelouch, fidèle à ses racines et à sa passion pour les paysages français, met une fois de plus la Normandie en lumière dans Finalement. La région, déjà célébrée dans de nombreuses œuvres du réalisateur, joue un rôle central dans ce road-trip musical sous-titré "le film des sentiments". Des scènes ont été tournées dans des lieux emblématiques comme le Mont-Saint-Michel et les plages du Débarquement, mais aussi des fermes traditionnelles normandes. Les équipes de tournage se sont également installées à Montmort, près de Toulon-sur-Arroux.