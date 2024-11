[Photos]. Une espèce de mammifère sur trois menacée en Normandie

Huit ans après le premier état des lieux, la mise à jour de la Liste rouge des espèces menacées révèle une détérioration préoccupante de la situation des mammifères en France métropolitaine, y compris en Normandie. Actuellement, 33% des espèces terrestres et 32% des espèces marines sont considérées comme menacées ou quasi menacées, une augmentation significative par rapport aux chiffres de 2009.

Un bilan accablant

L'analyse porte sur 125 espèces de mammifères, dont 17 sont désormais menacées et 24 quasi menacées. Ce bilan, réalisé par le Comité français de l'UICN et le Muséum national d'Histoire naturelle, souligne l'urgence d'une action pour protéger ces espèces, notamment en Normandie où l'habitat et les ressources des mammifères subissent de fortes pressions, que ce soit sur terre ou bien en mer.

Un appel à la protection

Ces résultats mettent en lumière la nécessité de renforcer les efforts de conservation et de sensibilisation à la préservation de la biodiversité en Normandie. Les initiatives locales et régionales sont essentielles pour inverser cette tendance alarmante et garantir un avenir à nos mammifères.

Les espèces menacées en Normandie

Vison d'Europe

Chauve-souris : Rhinolophe de Méhely, Murin des marais, Minioptère de Schreibers, Grande Noctule, Noctule commune, Sérotine commune, Murin de Bechstein, Petit Murin, Murin de Capaccini, Noctule de Leisler, Pipistrelle de Nathusius, Pipistrelle commune

Grand hamster

Putois d'Europe

Lapin de garenne

Campagnol terrestre

Crocidure leucode (“Musaraigne bicolore”)

Crocidure des jardins

Taupe aveugle

Cachalot

Phoque gris

Phoque veau-marin

A.Trepte

Rorqual commun

Dauphin de Risso

Lagénorhynque à bec blanc

