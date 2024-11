[Photos] Près de Caen. Cuisine de grand-mère, patois normand, village des années 50… Bienvenue chez A l'époque !

Depuis près d'un an, le restaurant A l'époque s'est installé à Cesny-les-Sources, dans le Calvados, près de Caen. Dès l'entrée, le décor transporte : nappes à carreaux, lampes rétro et façades de commerces d'antan recréent l'atmosphère des petits villages normands. Ajoutez à cela la guinguette en musique et quelques phrases en patois pour un saut dans le passé réussi ! Pour Elodie et Cyrille, ce retour aux années 50 est un hommage aux traditions normandes et aux savoir-faire d'autrefois.

L'entrée vous plonge déjà dans les années 50. - A l'époque

Une cuisine authentique, comme chez mamie

Un autre menu typiquement normand. - A l'époque

Chez A l'Epoque, pas de plats sophistiqués, mais une cuisine traditionnelle et réconfortante, où chaque bouchée rappelle les repas de grand-mère. Sauté de porc, langue de bœuf, poulet vallée d'Auge, et en dessert le riz au lait ou la teurgoule : ici, tout est fait maison et servi à partager, comme autrefois. Et pour accompagner cela ? Une bolée de cidre bien normande !

Un des menus du restaurant A l'époque. - A l'époque

Une aventure familiale

Après une carrière dans le bâtiment, Elodie et Cyrille ont tout laissé pour vivre leur passion de la restauration. Avec l'envie de recréer un lieu chaleureux où les visiteurs se sentent "chez eux", ils ont imaginé ce lieu unique. Leur secret ? Des recettes familiales et une ambiance authentique, où chaque détail compte.

L'intérieur de l'établissement, tel un petit village normand. - A l'époque

Tradition et convivialité au menu

Le menu change au rythme des saisons et des traditions : poisson du vendredi, agneau à Pâques… Pour Elodie et Cyrille, voir les clients s'installer et "plonger un bout de pain pour finir le plat" est leur plus grande récompense.

On s'y croirait ! - A l'époque

Pratique. A l'Epoque, à 20min de Caen, 2 chemin de l'Outre, Cesny-Bois-Halbout, 14220 Cesny-les-Sources. Fermé dimanche soir, mercredi et jeudi toute la journée.