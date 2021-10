L’Auberge Saint-Maclou : le paradis des gourmets

On y vient à pied, en flânant le long des rues piétonnes du vieux Rouen. Des maisons à colombages et des voies pavées plongent le promeneur dans le charme des villes anciennes. Un charme qui demeure dans l’auberge Saint-Maclou. Poutres de bois et vieilles photos de Rouen offrent une décoration sobre et raffinée.



Pour 12 €, la maison propose une formule entrée-plat ou plat-dessert. Pour trois plats, comptez 15 €. Sur l’ardoise, trois plats pour chaque service. Et le choix s’avère difficile. Après bien des hésitations, je me décide pour un pavé de saumon, accompagné d’une purée au cresson. Mon voisin quant à lui, amateur de viande, choisi l’onglet de bœuf à la sauce bordelaise. Des plats à la présentation soignée arrivent quelque temps après sur notre table. Le saumon est parfaitement cuit et la purée étonnante mais délicieuse. Vu la facilité avec laquelle mon voisin découpe sa viande, celle-ci semble très tendre, accompagnée parfaitement par la sauce. Une tarte fine aux pommes, nappée de caramel au beurre salé - délicieux - clôt idéalement ce repas. “C’est vraiment une bonne adresse”, me glisse mon voisin de table. Une appréciation qui fait l’unanimité.

Pratique. L’auberge de Saint-Maclou, 222 rue de Martainville, Rouen. Ouvert du mardi au dimanche, midi et soir. Fermé le lundi. Tél. 02 35 71 06 67.