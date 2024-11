Bazoches-sur-Hoëne. Innover pour économiser : le pari gagnant de Philippe et Nathalie, éleveurs

Chez les Chesnay, l'élevage de veaux est une histoire de famille. "C'est mon arrière-grand-père qui a acheté les lieux", confie fièrement Philippe Chesnay, 51 ans et installé à Bazoches-sur-Hoëne, près de Mortagne-au-Perche, depuis 2007. "Mes parents ont commencé l'élevage en 1970 et nous avons pris le relais pour arriver à un atelier de 400 places en 2024", poursuit-il. Cette aventure, l'agriculteur la partage effectivement avec son épouse, Nathalie Chesnay. "Je ne suis pas du tout issue du milieu agricole mais j'ai toujours eu la fibre animale. C'est un métier où l'on est tout le temps au contact des animaux", explique-t-elle.

Au fil du temps, le couple d'éleveurs a cherché à travailler son autonomie énergétique. Cela a commencé par l'achat d'un ventilateur à économie d'énergie pour renouveler l'air des bâtiments agricoles. "Le renouvellement de l'air est indispensable pour permettre aux animaux d'avoir un air frais et pur, explique Philippe Chesnay. Pour résumer, on a acheté un ventilateur qui consomme 95% d'énergie en moins qu'un système de ventilation standard."

Rien ne se perd, tout se transforme

Plus récemment, Philippe et Nathalie Chesnay ont fait l'acquisition d'une chaudière biomasse afin de produire leur propre énergie thermique. "Cela nous permet de chauffer les bâtiments des animaux, mais aussi toute la partie habitation de l'exploitation", explique Nathalie. Grâce à cette machine, les deux éleveurs peuvent surtout faire monter en température l'alimentation destinée aux veaux sans consommer de gaz. "Au départ, on avait des déchets verts et on cherchait un outil pour transformer ces produits en chaleur", détaille Nathalie Chesnay.

Une plante polyvalente

"Depuis 5 ans, on est aussi producteurs de paille de miscanthus et c'est un excellent combustible", continue son mari. En 2022, le couple a d'ailleurs reçu le 2e prix de la dynamique agricole de la Banque populaire de l'Ouest pour son projet en lien avec cette plante. "C'était un projet novateur. La paille de miscanthus peut aussi être utilisée pour l'isolation thermique des logements ainsi que pour les litières d'animaux de compagnie", raconte Philippe Chesnay. Mais les deux éleveurs ne font pas pousser la plante n'importe où. "Demain, on ne mangera pas du miscanthus, plaisante Philippe Chesnay. Nous, on a justement eu cette idée de faire pousser du miscanthus sur des terres que nous avions du mal à valoriser en alimentaire." Le couple réfléchit également à installer des panneaux solaires sur son exploitation dans les prochaines années.