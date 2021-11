maison. Près de Caen, l'entreprise S2E est spécialisée dans les économies d'énergie

Société du bâtiment spécialisée dans les économies d'énergies, l'entreprise S2E est basée à Colombelles (Calvados). Elle propose aux particuliers de faire de leur maison un espace respectueux de l'environnement. Finies les maisons énergivores qui, en plus de faire payer une facture salée à leurs occupants, laissent une empreinte "environnement" bien lourde. "À mes yeux, il est facile d'économiser de l'énergie puisque chacun sait que l'énergie la moins chère est celle que l'on ne consomme pas, explique Malek Lamri, le gérant de l'entreprise. Mais pour cela, il faut se former pour redonner la formation à ses propres conseillers énergétiques qui sauront à leur tour informer leurs clients!"

Une solution adaptée pour chacun

Pour accompagner tous ceux qui désirent réduire leur empreinte énergétique, S2E propose plusieurs solutions adaptées aux besoins et aux possibilités de chacun: chauffage et eau chaude sanitaire, isolations intérieures comme extérieure, menuiseries, électricité et ventilation, l'enseigne S2E s'occupe de revoir toutes les dépenses énergétiques des bâtiments. Alors, 2017, année verte?

Pratique. S2E, rue Jean Monnet 14460 Colombelles. Tél. 02 31 94 14 33

