Normandie. Contrôle du transport de marchandises dangereuses : 12% des véhicules en infraction

Durant près de deux semaines, les contrôleurs de la Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (Dreal) de Normandie se sont rendus sur quatre sites de chargement de carburant, situés en Seine-Maritime et dans le Calvados. Les inspections ont eu lieu aux dépôts pétroliers TEPSA (Le Grand-Quevilly), Dépôt Pétroles Côtiers (Mondeville), Total Energies Raffinerie de Normandie (Rogerville) et DRPC (Petit-Couronne).

Bilan des contrôles : 12% de véhicules en infraction

Sur les 52 véhicules contrôlés, dont 49 transportaient des hydrocarbures, 6 ont été pris à partie pour non-conformité, soit 12% des camions vérifiés. Les infractions relevaient de plusieurs domaines :

Réglementation des transports de matières dangereuses : dispositifs de sécurité non conformes (extincteurs, flexibles de chargement, documents de transport, panneaux de signalisation).

: dispositifs de sécurité non conformes (extincteurs, flexibles de chargement, documents de transport, panneaux de signalisation). Réglementation sociale européenne : utilisation incorrecte du tachygraphe (enregistreur de vitesse, temps de conduite et d'activités) et non-respect des dispositifs de suivi des conditions de travail, constituant un délit.

: utilisation incorrecte du tachygraphe (enregistreur de vitesse, temps de conduite et d'activités) et non-respect des dispositifs de suivi des conditions de travail, constituant un délit. Code de la route : absence de contrôle périodique du tachygraphe.

La sécurité routière, un enjeu crucial en Normandie

Avec un tiers de la production nationale de carburant, la Normandie est au cœur du raffinage pétrolier et voit transiter un flux conséquent de matières inflammables et dangereuses. Pour minimiser les risques d'incident et protéger l'environnement, la Dreal multiplie les opérations de contrôle tout au long de l'année, en ciblant non seulement le transport routier mais aussi les réseaux ferroviaires et fluviaux.