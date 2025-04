Carburants. Une opération de contrôle révèle que plus d'un camion-citerne sur 10 est en infraction en Normandie

En Normandie, où l'activité pétrochimique est dense, le transport de matières dangereuses, comme les carburants, représente un risque important en cas d'accident. C'est pourquoi des opérations régulières sont organisées par les services de l'Etat.

Du 11 au 21 mars, la Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (Dreal) et la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (Dreets) ont contrôlé six sites de remplissage en Seine-Maritime et dans le Calvados, notamment à Gonfreville-l'Orcher, Mondeville ou encore Ouistreham. "La sécurité des transports de matières dangereuses constitue un enjeu majeur", souligne le cabinet du préfet de Normandie dans un communiqué officiel.

Des infractions, mais des véhicules bien entretenus

Sur 57 véhicules inspectés, dont 55 transportaient des matières dangereuses, neuf étaient en infraction (16%). Bilan : 14 contraventions et deux délits.

Les infractions relevaient notamment de :

La signalisation incorrecte des citernes.

Le non-respect des vitesses autorisées.

L'utilisation non conforme du tachygraphe (enregistrement erroné des temps de travail).

A noter : aucune anomalie technique n'a été constatée, preuve d'un bon entretien des véhicules.

Vers un renforcement des contrôles

Les autorités annoncent la poursuite et l'élargissement de ces opérations, notamment sur les lieux de déchargement comme les stations-service. L'objectif reste clair : sécuriser les flux de matières dangereuses sur le territoire normand.