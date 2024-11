Le Petit-Quevilly. Au Théâtre de la Foudre, une pièce inspirée des parcours d'enfants placés

La pièce D'autres familles que la mienne, d'Estelle Savasta et de la Cie Hippolyte a mal au cœur, est à découvrir au Théâtre de la Foudre, au Petit-Quevilly. "C'est un projet de longue date, nous confie l'auteure et metteuse en scène Estelle Savasta. Je souhaitais travailler non pas 'sur' mais 'autour de' l'aide sociale à l'enfance. Je cherchais à savoir ce qui fait famille." Pour mener à bien son projet, Estelle collecte pendant plus d'un an et demi des témoignages d'éducateurs, de familles d'accueil et d'enfants placés. Librement inspirée par ces récits, elle crée le personnage de Nora. C'est autour d'elle que la trame de ce récit se tisse, et autour de Nino et Ariane. "C'est avant tout un récit de sororité, une grande histoire d'amitié, et c'est ce qui fait l'originalité du récit", souligne Estelle. Cette dernière opte pour une mise en scène minimaliste, dans laquelle ses six comédiens incarnent toute une galerie de personnages.

Pratique. Du 6 au 8 novembre. Théâtre de la Foudre au Petit-Quevilly. Tarifs : 1 à 15€. cdn-normandierouen.fr