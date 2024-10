Musique. Bruno Mars cartonne déjà avec son nouveau titre "APT"

Il est le deuxième chanteur le plus écouté dans le monde actuellement, derrière The Weeknd, Bruno Mars cumule 670 millions d'écoutes en deux mois sur Spotify grâce à son duo Die with a smile avec Lady Gaga.

L'artiste ne compte pas s'arrêter en si bon chemin et vient de proposer un nouveau titre, APT, sorti vendredi dernier, lui aussi en duo avec une star internationale : Rosé, la chanteuse du groupe Blackpink. Ce nouveau hit dépasse déjà les 20 millions de streams en trois jours sur Spotify.

La chanson s'inspire d'un jeu très célèbre en Corée du Sud, le "jeu de l'appartement" où le but est d'empiler les mains des participants les unes sur les autres. Ensuite, chacun retire sa main du bas de la pile pour la repositionner en haut, tout en comptant jusqu'à un nombre prédéfini. Celui qui perd est la dernière personne à retirer sa main.

Si le jeu est peu connu chez nous, il est très populaire en Corée du Sud et les deux artistes s'amusent à y jouer dans le clip vidéo du hit.