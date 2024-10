Musique. The Offspring sort Supercharged ce vendredi, leur tout nouvel album

The Offspring est de retour ! Ils étaient revenus après près de 10 ans d'absence en 2021 avec Let the Bad Times Roll, 3 ans après ils sortent leur 11e album intitulé Supercharged.

S'ils l'ont appelé comme cela, c'est parce que ce disque est un concentré d'énergie pure qui rappelle leurs plus gros succès. Ils n'ont pas pris une ride puisque The Offspring, qui cumule plus de 45 millions d'albums vendus dans le monde entier, fête cette année ses 40 ans.

Dix titres composent la playlist de l'album avec notamment Make it all right qu'on vous a fait découvrir sur Tendance Ouest.

Supercharged sera disponible vendredi 11 octobre et il est en pré-commande.