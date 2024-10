Musique. The Offspring en concert en France : les billets bientôt en vente, les prix dévoilés!

Le groupe emblématique de punk-rock des années 1990, The Offspring, célèbre son retour avec un 11e album intitulé Supercharged, sorti le vendredi 11 octobre. Ce nouvel opus met en avant l'énergie débordante du fameux groupe. Leurs précédents succès, notamment les albums cultes Smash et Americana, qui ont respectivement vendu 11 et 15 millions d'exemplaires, ont fait de The Offspring une référence mondiale.

The Offspring s'apprête à lancer une tournée mondiale en septembre 2025, débutant à Madrid, avec des escales à Milan, Helsinki, Berlin, et bien d'autres villes. Les fans français n'auront qu'une seule occasion d'applaudir le groupe en concert : le 8 novembre 2025 à la Paris La Défense Arena.

Dexter Holland, le chanteur et guitariste du groupe, a exprimé son enthousiasme : "C'est en France que nous faisons nos meilleurs concerts. Chaque show ici est comme une fête géante !"

Les billets pour ce concert exceptionnel seront disponibles à partir du vendredi 18 octobre. Voici les prix :

- Catégorie 3 : 58,70€

- Catégorie 2 : 69,70€

- Catégorie 1 : 84€

- Fosse debout : 65,30€

- Catégorie Or : 99,40€