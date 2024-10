Normandie. Maladies cardiovasculaires, accidents, maladies respiratoires : quelles sont les grandes causes de décès ?

De quoi meurt-on ces dernières années ? Quels sont les principaux facteurs qui influencent la mortalité et leur impact sur la santé publique dans la région ? Découvrez les causes de décès en France en 2022, avec un focus sur notre région.

Tumeurs et maladies cardiovasculaires : un duo fatal

En 2022, les tumeurs, notamment les cancers, demeurent la première cause de décès en France, représentant 25,5% des cas. Cela signifie qu'une personne sur quatre perd la vie à cause d'une maladie de ce type. C'est particulièrement préoccupant dans notre région, où le taux de mortalité par cancer reste une réalité à prendre en compte. Les décès dus aux tumeurs concernent des personnes en moyenne plus jeunes que ceux toutes causes confondues. En parallèle, les maladies cardio-neurovasculaires, comme les infarctus et les AVC, représentent 20,8% des décès. Ces maladies touchent surtout les personnes âgées, et la Normandie, avec sa population vieillissante, est particulièrement concernée.

Une surprise : les maladies respiratoires à la troisième place

Saviez-vous que les maladies respiratoires hors Covid-19 sont désormais la troisième cause de décès ? En 2022, elles ont enregistré une hausse significative, représentant 6,7% des décès. Cette montée pourrait s'expliquer par des épidémies de grippe et la circulation d'autres virus, surtout chez les personnes âgées. Cela nous rappelle l'importance de veiller sur notre santé respiratoire, surtout en cette saison où les infections peuvent se multiplier.

Les accidents : un danger sous-estimé

Un autre chiffre inquiétant est celui des décès dus aux accidents, qui a augmenté en 2022. Les chutes et accidents domestiques sont en tête des causes externes. Même si on peut avoir tendance à penser que les accidents touchent principalement les jeunes, les personnes de plus de 85 ans sont de plus en plus touchées.

Le Covid-19 : un recul encourageant

Enfin, une note positive : les décès dus au Covid-19 ont diminué de près d'un tiers par rapport à 2021, tombant à la cinquième cause de décès. Cela témoigne de l'efficacité des campagnes de vaccination et de l'immunité collective qui s'est instaurée. Un petit clin d'œil à notre résilience !