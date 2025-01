Caen. Garder la santé et du lien social, comment faire bouger nos seniors ?

Faire bouger nos aînés… tout un défi ! Trouver les bonnes activités, adaptées et attirantes pour leur en donner l'envie, est un véritable enjeu. L'idée n'est pas de leur demander de courir un marathon, mais les bénéfices d'une activité physique, même légère, sont très nombreux.

En pleine Semaine Bleue, pour valoriser la place des aînés et lutter leur isolement dans notre société, découvrons les nombreuses solutions qui existent.

"Beaucoup de seniors ne se rendent pas compte de toutes les formules"

Le Département met à disposition des Centres locaux d'information et de coordination (CLIC), sept au total. Ces services publics s'adressent à toutes les personnes de 60 ans et plus, à leur entourage ainsi qu'aux professionnels. "Nous orientons les seniors, surtout dans leur perte d'autonomie", détaille Eloïse Doix, coordinatrice au CLIC de Caen-Couronne. L'activité physique est primordiale pour garder la forme. "Elle maintient la masse musculaire, le dynamisme, le tonus et l'équilibre, et améliore même le sommeil. Ces dernières années, beaucoup de personnes veulent sortir de chez elles, reprendre des activités." Un autre bénéfice majeur de ces activités est la lutte contre l'isolement social. "Gym douce, yoga, renforcement musculaire, mais aussi des sports adaptés : rugby, karaté, basket… Beaucoup de seniors ne se rendent pas compte de toutes les formules qui existent", conclut Eloïse Doix.

Pour ce qui est des clubs de sport, le Caen Tennis de Table Club (TTC) organise des cours pour les seniors. "Ils sont un groupe de 30, avec une ambiance très sympa", explique Fréderic Pille, éducateur au Caen TTC. "C'est un sport que l'on peut faire, même jusqu'à un âge très avancé."

Toute activité peut être adaptée

Jeannine Petitbois, 82 ans, est licenciée au Caen TTC depuis 20 ans. "A l'époque, j'avais vu qu'une femme de 80 ans en faisait partie, je n'avais plus d'excuse… Aujourd'hui, c'est moi la doyenne !" Jeannine Petitbois garde une énergie incroyable, elle renvoie les balles avec force et vitesse. "Les gens aiment bien jouer avec moi, c'est que je ne dois pas être trop mauvaise", ajoute-t-elle avec humilité. Son secret ? "Il faut le vouloir. On s'ankylose si on reste chez soi. Ça me manquerait terriblement si je ne bougeais pas." Sur les bénéfices de cette activité, l'octogénaire ne tarit pas d'éloges : "C'est bon pour la santé, ça me permet de garder un bon cardio, et surtout, de maintenir du lien social."

Lutter contre l'isolement

Côté associatif, Les Petits Frères des Pauvres ont "pour objectif de lutter contre l'isolement des personnes âgées précaires", développe Fiona Papin, coordinatrice dans l'organisme en Normandie. Les actions principales de l'organisme sont des visites de convivialité, mais l'association organise aussi des sorties. René Dubé, 61 ans, participe à toutes les sorties. "Je suis handicapé de naissance, et tout ce que je vis avec eux, je ne l'avais jamais vécu avant. Cet été nous sommes allés dans le Nord en vacances. Nous avons été à la plage et des bénévoles m'ont porté pour me mettre les pieds dans l'eau : c'était extraordinaire !" Ils fêtent aussi parfois les anniversaires ensemble, une autre occasion de rencontres : "J'en ai besoin, car la vie n'est pas facile, et je les remercie de tout cœur !"

Alors, qu'attendez-vous pour bouger maintenant ?