Manche. 23 morts : les chiffres catastrophiques de la sécurité routière

Les chiffres de la Sécurité routière dans la Manche, sur les sept premiers mois de l'année, ne sont pas bons. Au total, 23 personnes sont mortes sur les routes du département en 2024 pour l'instant. En comparaison, il y en avait eu 13 en 2023 et 18 en moyenne entre 2017 et 2019. Il y a aussi plus de blessés que l'an passé (274 contre 262). Le nombre d'accident est pourtant en baisse dans le Manche. "Nous avons des accidents plus graves, des accidents beaucoup plus mortels", conclut le préfet Xavier Brunetière. Il rappelle aussi que derrière ces chiffres, il y a des drames humains, des familles déchirées.

Qui meurt sur les routes ? Les jeunes entre 18 et 24 ans représentent un mort sur cinq dans la Manche. 50% des victimes sont des personnes entre 45 et 64 ans. Il s'agit surtout d'automobilistes, même si, cette année, deux personnes en trottinette électrique et deux personnes en voiture sans permis font partie de victimes.

"Ce nombre de tués a cette période de l'année n'avait pas été atteint depuis 2012", expliquait en mai le baromètre mensuel de la Sécurité routière dans le département. Les causes des accidents sont l'alcool, la drogue et l'inattention, notamment le téléphone portable au volant. L'inattention représente même un quart des accidents.

Quelles solutions ?

"La Sécurité routière, c'est d'abord une question de comportement, je dirais de comportement citoyen", déclare Xavier Brunetière. Il appelle à la prudence, à apprendre et savoir partager la route face aux vélos, aux professionnels de la route, aux véhicules agricoles… "Il y a aussi le respect de la réglementation : on ne conduit pas alcoolisé, on ne conduit pas sous stupéfiant", explique-t-il. Et d'ajouter en aparté : "D'ailleurs on ne fait rien sous stupéfiant. La consommation est interdite."

Les accidents pour cause d'inattention peuvent être réduits notamment en posant le téléphone. Quand on envoie un SMS au volant, le risque d'être responsable d'un accident est multiplié par 23, soit presque autant que l'alcool. Les contrôles continuent aussi, entre les radars ou les tests en bord de route. Depuis le début de l'année, 1 000 permis ont été retirés dans la Manche, dont 500 pour alcool au volant.

