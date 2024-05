Drame de Créances. Une vive émotion lors de l'hommage à Mindy, décédée à 13 ans dans un accident de trottinette

Il y avait beaucoup d'émotion à Créances, vendredi 10 mai. Malgré le soleil, les cœurs n'étaient pas à la fête. Un lâcher de ballons a eu lieu derrière la médiathèque pour Mindy, 13 ans, décédée lundi 6 mai après un accident de la route.

Environ 250 personnes sont venues. Il s'agissait surtout d'amis du collège et du club équestre, ainsi que des élus de la commune. Sur les ballons, blancs et roses, des petits mots ont été accrochés. La cérémonie a commencé par un discours de la maman de Mindy. "Je suis sensible à toute cette solidarité qui s'est mise en place. Ça aide beaucoup, du fond du cœur je vous remercie", a-t-elle dévoilé au micro, avant une minute de silence. Le lâcher de ballons a suivi. Après ce moment fort en émotion, les participants sont restés discuter, malgré la fin de la cérémonie.

Un besoin de parler

Le lâcher de ballons a été organisé par des parents d'amis de Mindy. Selon l'organisatrice, Noémie Durand, ils ont exprimé un besoin de parler, de se rassembler, de faire quelque chose avant l'enterrement de l'adolescente, qui aura lieu mercredi 15 mai.

Le club de foot de Créances observera une minute de silence avant les matchs du week-end. Une cagnotte pour la famille a été ouverte.