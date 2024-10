Mondeville. L'avenir de l'usine Valeo en suspens, les salariés s'inquiètent

La situation est en suspens pour les 220 salariés du site Valeo, un fabricant d'équipements automobiles, à Mondeville. La direction leur a annoncé il y a quelques jours "que l'usine était en vente, qu'ils avaient des contacts avec un éventuel repreneur et donc que c'était en cours de discussion", indique Denis Bréant, responsable CGT du site.

Il ajoute : "Le P.-D.G. de Valeo a expliqué que l'activité faite à Mondeville, à savoir les capteurs, n'était plus stratégique pour le groupe." Les incertitudes sont nombreuses pour les salariés du groupe, qui préfèrent la reprise par un industriel plutôt qu'un fonds de pension, "car il va vouloir maximiser les coûts, pour faire une plus value sur la vente", explique l'élu CGT.

L'activité de fabrication de capteurs concerne aussi deux autres sites, basés en Chine et au Mexique, et qui eux aussi vont être vendus. Denis Bréant détaille que sur les deux dernières années, "le groupe a fait 221 millions de résultat net. C'est pourquoi on voudrait rester sous l'étiquette Valeo, et qu'il nous ramène de l'activité après 2028, date à laquelle notre volume de production commencera à décliner". Il avance une piste qui expliquerait la vente du site industriel : "Valeo a besoin de liquidité, donc c'est intéressant pour eux de vendre une production qui dégage des bénéfices." Deux autres sites de l'entreprise en France ferment, eux, définitivement leurs portes pour délocalisation.

Récemment l'entreprise Bosch a aussi fait connaître sa volonté de quitter son site de Mondeville avec ses 400 salariés, à l'horizon 2026.