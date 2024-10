Normandie. 17 millions d'euros pour accompagner la transition écologique : l'appel à candidatures FABACEE est lancé

L'énergie représente une charge économique importante pour les agriculteurs, qu'il s'agisse de carburants, d'électricité, ou d'intrants comme les engrais. En Normandie, ces coûts sont souvent accentués par les fluctuations des prix de l'énergie. Le programme FABACEE, qui signifie Financer et Accompagner les Besoins des Agriculteurs pour Créer des Economies d'Energie, lancé dans le cadre des Certificats d'Economie d'Energie (CEE) du ministère de la Transition énergétique, a pour objectif d'accompagner les agriculteurs dans la réduction de leur consommation énergétique tout en diminuant leurs émissions de gaz à effet de serre.

Le programme, qui se déroulera de 2025 à 2027, s'adresse aux groupes d'agriculteurs normands via leurs structures d'accompagnement (Chambres d'Agriculture, coopératives, fédérations CUMA, etc.) et ambitionne d'accompagner jusqu'à 3 500 agriculteurs au niveau national.

Une aide collective pour les agriculteurs normands

Pour les agriculteurs de Normandie, rejoindre le programme FABACEE permet de bénéficier d'un accompagnement collectif et d'outils concrets pour réduire leurs consommations énergétiques de 15%. Les groupes lauréats pourront accéder à des formations, des outils de diagnostic, et des financements pour des équipements plus efficaces et des voyages d'études.

"La dimension collective est essentielle, car elle permet de mutualiser les efforts et de renforcer la résilience des exploitations agricoles face aux fluctuations des marchés de l'énergie", explique Romain Behaghel, coordinateur du programme.

Des fermes normandes plus résilientes et écologiques

En plus de l'allégement des factures énergétiques, FABACEE vise à rendre les fermes plus autonomes et respectueuses de l'environnement. En misant sur des pratiques agricoles plus sobres en énergie et sur des équipements agroécologiques performants, les agriculteurs pourront non seulement réduire leurs coûts, mais aussi participer activement à la transition énergétique.

Les candidatures sont ouvertes jusqu'au 15 novembre 2024 et les premiers groupes normands sélectionnés seront annoncés d'ici la fin de l'année. Pour candidater, les agriculteurs et leurs structures d'accompagnement peuvent se rendre sur le site du programme.