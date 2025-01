Bonne table à Caen. Les Burgers de Léa, du fait maison savoureux

A peine entrée dans le restaurant situé en plein cœur de Caen, je commence à saliver. J'avais tellement faim et toutes ces odeurs de cuisine ne me le rappellent que trop bien. Pour commander, deux choix : soit sur des bornes, soit au comptoir. Je me dirige vers la première option car, avantage non négligeable, tous les plats sont accompagnés d'une photo. Lard grillé, cheddar maturé, bœuf haché… ce sera un burger Signature, avec frites et boisson (14,99€).

Du bon fait maison

Une terrasse devant, une derrière, et une grande salle principale… ce n'est pas le choix des places qui manque. J'aime bien l'ambiance de cette dernière, dans laquelle je m'installe : épurée mais conviviale. "On ne voulait pas un décor surchargé mais quelque chose de classique et chaleureux", décrit la cogérante Léa Wehrlin. Quelques jours après l'ouverture, son compagnon, Jean-Charles Hédouin, explique : "Notre principe est de faire un maximum maison et local : le pain vient d'un boulanger de Caen, les frites sont maison et normandes, la ferme de Billy produit le cidre et le jus de pomme, etc." Mon burger arrive, accompagné de son bol de frites alléchantes.

Et effectivement, on sent tout de suite la qualité. Le pain croustille, le steak est saignant et le tout a beaucoup de goût. "On a voulu faire quelque chose au-dessus du fast-food, mais à un prix abordable. Notre but est d'amener des jeunes à manger un peu de bonne qualité", souligne Léa. Côté frites, elles sont dévorées en moins de temps qu'il n'en faut pour le dire. Venue avec une amie, je lorgne son burger qu'elle peine à finir et l'encourage à ne pas se forcer. Elle capitule et je le déguste à mon tour. Le gérant me détaille : "Nous avons cinq burgers de bœuf (9,90€ chacun), quatre au poulet, un végétarien, salade et encas." Conclusion de l'expérience : je pense qu'ils vont me revoir !

Pratique. 37 rue de Geôle à Caen, ouvert les midis et les soirs du mardi au samedi. Tel. 07 60 92 62 75.